Без комендантского часа. Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде

Закарпатье – один из регионов, куда стали массово ехать переселенцы во время острой фазы войны в 2022 году. Цены на жилье в области тогда быстро росли. Аналогичная ситуация была на Львовщине – там стоимость аренды жилья повысилась в разы.

В комментарии РБК-Украина риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр Бойко рассказал, как изменилась ситуация с арендой жилья в Ужгороде и на Закарпатье, и сколько там стоит аренда жилья сегодня.

Почему переезжают в Ужгород из разных регионов

За полтора года полномасштабной войны ситуация с арендой жилья в Ужгороде и регионе Закарпатья претерпела значительные изменения. Период войны и нестабильности привел к тому, что рынок аренды сократился, потому что много кто из местных жителей решили покинуть регион. Это привело к снижению спроса на аренду жилья, говорит риелтор.

Хотя местные жители часто выезжали из Закарпатья, в регион стало ехать много переселенцев. Одна из причин популярности региона – он относительно безопаснее других. К тому же здесь нет комендантского часа.

"Отсутствие комендантского часа положительно влияет на интерес к западному региону. По моим наблюдениям, Львов сегодня тоже остается популярным направлением. Но Ужгород привлекает внимание благодаря своему уникальному характеру и экзотике. Здесь переплелись разные культуры, интересная архитектура, здесь комфортно жить, если вы не любите шумные мегаполисы", – делится мнением Александр Бойко.

Фото: Ужгород – самобытный город с интересным колоритом (Игорь Гуледза/для РБК-Украина)

За сколько можно арендовать квартиру в Ужгороде

Стоимость аренды жилья в городе варьируется в зависимости от типа жилья (первичное или вторичное) и района, говорит риелтор.

"В первом случае цены на новостройки могут быть выше, потому что это более современные жилые комплексы с удобствами. На вторичном рынке цены могут быть доступнее, но они также зависят от состояния жилья и его местонахождения", – объясняет он.

Центральные районы Ужгорода считаются наиболее престижными и популярными, поэтому цены на аренду жилья могут быть выше.

"Например, по состоянию на сегодняшний день средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центральных районах составляет примерно 8 000-10 000 гривен в месяц. В районах на окраинах города можно найти жилье дешевле. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в таких районах составляет около 5 000-7 000 гривен в месяц", – приводит цены Александр Бойко.

Обратите внимание. Цены на аренду жилья динамичны и могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке недвижимости. Также следует учитывать площадь жилья, его состояние, наличие и состояние мебели и другие факторы. Они могут оказать существенное влияние на цену аренды.

Учитывая все эти факторы, аренда жилья в Ужгороде может быть выгодной и доступной для разных категорий арендаторов, здесь есть много вариантов жилья и разные цены – подобрать квартиру можно на разный кошелек.

Фото: Арендовать жилье в Ужгороде можно за 5-8 тысяч гривен в месяц (facebook.com/trakslerdevelopment)