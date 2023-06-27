Без комендантської години. Скільки коштує оренда житла в Ужгороді

Закарпаття – один з регіонів, куди стали масово їхати переселенці під час гострої фази війни у 2022 році. Ціни на житло в області тоді швидко зростали. Аналогічна ситуація була на Львівщині – там вартість оренди житла підвищилася в рази.

У коментарі РБК-Україна ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко розповів, як змінилася ситуація з орендою житла в Ужгороді й на Закарпатті, і скільки там коштує оренда житла сьогодні.

Чому переїздять до Ужгорода з різних регіонів

За півтора року повномасштабної війни ситуація з орендою житла в Ужгороді та регіоні Закарпаття зазнала значних змін. Період війни та нестабільності призвів до того, що ринок оренди скоротився, бо багато місцевих мешканців вирішили залишити регіон. Це призвело до певного зниження попиту на оренду житла, каже рієлтор.

Хоча місцеві мешканці самі часто виїздили з Закарпаття, в регіон стало їхати багато переселенців. Одна з причин популярності регіону – він відносно безпечніший за інші. До того ж тут нема комендантської години.

"Відсутність комендантської години позитивно впливає на інтерес до західного регіону. За моїми спостереженнями, Львів на сьогодні теж залишається популярним напрямком. Але Ужгород привертає увагу завдяки своєму унікальному характеру та екзотиці. Тут переплелися різні культури, цікава архітектура, тут комфортно жити, якщо ви не любите шумні мегаполіси", – ділиться думкою Олександр Бойко.

Фото: Ужгород – самобутнє місто з цікавим колоритом (Ігор Гуледза/для РБК-Україна)

За скільки можна орендувати квартиру в Ужгороді

Вартість оренди житла в місті варіюються в залежності від типу житла (первинне чи вторинне) та району, каже рієлтор.

"У першому випадку ціни на новобудови можуть бути вищими, бо це більш сучасні житлові комплекси зі зручностями. На вторинному ринку ціни можуть бути доступніші, але вони також залежать від стану житла та його місцезнаходження", – пояснює він.

Центральні райони Ужгорода вважаються найбільш престижними й популярними, тому ціни на оренду житла там можуть бути вищими.

"Наприклад, станом на сьогодні середня ціна оренди однокімнатної квартири в центральних районах становить приблизно 8 000-100 00 гривень на місяць. У районах на околицях міста можна знайти житло дешевше. Середня ціна оренди однокімнатної квартири в таких районах становить близько 5 000-7 000 гривень на місяць", – наводить ціни Олександр Бойко.

Зверніть увагу. Ціни на оренду житла динамічні та можуть змінюватись залежно від попиту та пропозиції на ринку нерухомості. Також варто враховувати площу житла, його стан, наявність і стан меблів та інші фактори. Вони можуть суттєво вплинути на ціну оренди.

Враховуючи всі ці фактори, оренда житла в Ужгороді може бути вигідною та доступною для різних категорій орендарів, тут є багато варіантів житла та різні ціни – підібрати квартиру можна на різний гаманець.

Фото: Орендувати житло в Ужгороді можна за 5-8 тисяч гривень на місяць (facebook.com/trakslerdevelopment)