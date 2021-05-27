Комендантську годину на Кіпрі повністю скасують 10 червня

Нічний комендантський час на Кіпрі з суботи буде починатись на годину пізніше - з 1 години ночі. Повністю його скасують з 10 червня.

Про це заявив у середу після засідання уряду міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, передає Cyprus Mail .

Висловивши задоволення покращенням епідеміологічної ситуації за останні тижні, міністр оголосив про низку подальших пом'якшень карантину.

З 29 травня комендантську годину буде перенесено з півночі на 1 ранку, і її дія триватиме до 5 ранку. З 10 червня комендантська година скасовується.

З 1 червня кількість людей, яким дозволено збиратися в будинках, зросте до 20, включаючи постійних мешканців та неповнолітніх. Цього ж дня барам і ресторанам буде дозволено відкривати свої внутрішні приміщення на основі протоколу охорони здоров'я.

Фізична присутність людей у приміщеннях, таких як казино, місця проведення конференцій та ярмарків, театрах, амфітеатрах та інших культурних просторах, дозволяється за наповненості на 50%.

З 10 червня нічним клубам буде дозволено відновити діяльність на підставі протоколу охорони здоров'я.

Також буде скасовано обмеження фізичної присутності працівників на їхніх робочих місцях за умови заповненості приміщень до 50%.

"Вірне дотримання заходів захисту, дисципліна у дотриманні протоколів охорони здоров'я та зусилля, докладені суспільством в цілому, дозволили нам продовжувати ці послаблення", - сказав міністр. Важливим фактором, за його словами, була також кількість хворих на коронавірус у лікарнях та здатність системи охорони здоров'я адекватно реагувати на виклики пандемії.

Константінос Іоанну повідомив, що в країні 51% людей були щеплені першою дозою вакцини й 25% повністю. За його словами, Кіпр посідає перше місце серед країн ЄС у питанні вакцинації.

Кіпр прагне досягти вакцинації 65% населення принаймні першою дозою до кінця червня.

При цьому Іоанну нагадав, що "вірус все ще з нами" і закликав людей продовжувати дотримуватися медичних протоколів.