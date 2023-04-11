RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комендантский час и служба в церквях: как Киев будет праздновать Пасху

Фото: киевлян призывают избегать массовых богослужений во время празднования Пасхи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве во время Пасхальных праздников не будут менять время комендантского часа. Горожан призывают предпочесть просмотр богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Городские власти напоминают, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения", - говорится в заявлении.

В связи с чем в мэрии просят жителей столицы предпочесть трансляции богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00.

В КГГА также обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции по культовым сооружениям на украинских телеканалах и через Интернет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине во время празднования Пасхи усилят меры безопасности.

Добавим, также РБК-Украина сообщало, отменят ли комендантский час в областях на Пасху.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевПасха