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Комендант Львовской области "запросил" информацию о студентах ЛНУ: в ОВА развенчали фейк

Львов, Четверг 07 декабря 2023 18:34
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Комендант Львовской области "запросил" информацию о студентах ЛНУ: в ОВА развенчали фейк Фото: комендант Львовской области "запросил" информацию о студентах ЛНУ (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В сети распространяют информацию о том, что комендант Львовской области якобы попросил предоставить данные о студентах мужского пола Львовского национального университета имени Франка. Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в соцсетях распространяют поддельное письмо коменданта Львовской области с якобы просьбой об информации насчет студентов мужского пола ЛНУ имени Ивана Франка.

Комендант Львовской области &quot;запросил&quot; информацию о студентах ЛНУ: в ОВА развенчали фейкФото: Фейковое письмо (t.me/people_of_action)

"Львовская областная военная администрация официально заявляет: это письмо - поддельное. Комендант области, Львовская ОВА и ни одно из ее подразделений не посылали никаких писем подобного содержания в высшие учебные заведения и не собирают никакой информации о студентах", - подчеркнули в ведомстве.

В ОВА призвали жителей Львовской области придерживаться информационной гигиены, доверять только проверенным источникам и не позволять врагу разделить украинцев при помощи лжи.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов продолжается мобилизация.

Сейчас украинские чиновники хотят изменить порядок ее проведения. В частности, они готовят соответствующий законопроект. Все изменения, которые вносят в документ, согласовывают с военными.

Более детально о законопроекте в интервью РБК-Украина рассказал нардеп Федор Вениславский.

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