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Комендант Львівської області "запросив" інформацію про студентів ЛНУ: в ОВА розвінчали фейк

Львів, Четвер 07 грудня 2023 18:34
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Комендант Львівської області "запросив" інформацію про студентів ЛНУ: в ОВА розвінчали фейк Фото: комендант Львівської області "запросив" інформацію про студентів ЛНУ (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У мережі розповсюджують інформацію про те, що комендант Львівської області нібито попросив надати дані про студентів чоловічої статі Львівського національного університету імені Франка. Це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Як уточнили у відомстві, у соцмережах розповсюджують підроблений лист коменданта Львівської області з нібито проханням про інформацію щодо студентів чоловічої статі ЛНУ імені Івана Франка.

Комендант Львівської області &quot;запросив&quot; інформацію про студентів ЛНУ: в ОВА розвінчали фейкФото: Фейковий лист (t.me/people_of_action)

"Львівська обласна військова адміністрація офіційно заявляє: цей лист - підроблений. Комендант області, Львівська ОВА та жоден з її підрозділів не надсилали жодних листів такого змісту до вищих навчальних закладів і не збирають жодної інформації про студентів", - наголосили у відомстві.

В ОВА закликали мешканців Львівської області дотримуватись інформаційної гігієни, довіряти лише перевіреним джерелам та не дозволяти ворогові розділити українців за допомогою брехні.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів продовжується мобілізація.

Наразі українські чиновники хочуть змінити порядок її проведення. Зокрема, вони готують відповідний законопроект. Усі зміни, які вносять в документ, узгоджують з військовими.

Більш детально про законопроект в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп Федір Веніславський.

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