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Комбинированный удар: Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами, - КГВА

Фото: Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска сегодня утром нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.

Об этом сказал спикер КГВА Михаил Шаманов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А затем, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры", - сказал он.

Шаманов отметил, что количество и точный вид ракет предоставят Воздушные силы.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве загорелись авто и начался пожар в доме.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в настоящее время известно о 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, в Харькове в результате российских обстрелов разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Также сообщается об отсутствии электроэнергии и отчасти воды в одной из частей Киевского района города.

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