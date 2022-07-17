RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Командувач авіації Британії назвав умову вступу у війну проти Росії

Фото: Tornado GR4 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія є найбільшою загрозою для британської та європейської безпеки. Британія готова до війни з Москвою у разі загрози Лондону або ж іншим членам НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky news.

За словами командувача Королівськими Військово-повітряними силами Великої Британії Майка Вінґстона, британські літаки й пілоти готові до війни з Росією.

Вінґстон відзначив, що Росія стає дедалі агресивнішою й Британія повинна бути готовою до цього, оскільки війна в Україні була важливим уроком для усієї Європи.

"Для мене немає сумніву, що Росія - це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні. Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози", - заявив командувач авіації Британії.

Вінґстон наголосив, що Лондон та його партнери щодня працюють й здійснюють підготовку, що дає їхнім силам "перевагу в ближньому бою".

"Ми, звісно ж, сподіваємось, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", - додав командувач авіації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія нещодавно направила винищувачі до Швеції та Фінляндії для спільних навчань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаВеликобританія