Командование миссии НАТО прибыло в Силы ТрО: о чем говорили военные
Представители командования Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU) во главе с командующим генерал-лейтенантом Гийомом Боппером провели рабочую встречу в Командовании Сил ТрО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.
Что было на встрече
На брифинге с командующим Сил ТрО ВСУ генерал-майором Игорем Плахутой представители миссии НАТО ознакомились с современным состоянием развития терробороны и профессиональной подготовкой военнослужащих рядового и сержантского состава.
Игорь Плахута проинформировал, что учебные центры Сил ТрО готовят военных по 20 специальностям, причем не только для подразделений территориальной обороны.
Сама структура обучения многоуровневая - от базовой общевойсковой подготовки до подготовки офицеров штабов и бригад.
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Также в Силах ТРО были успешно применены современные доктрины НАТО, адаптированные к реалиям современной войны.
В условиях широкомасштабного вторжения территориальная оборона прошла путь от легкой пехоты до Сил, в несколько раз нарастивших боевые способности по поражению врага за счет беспилотной составляющей.
В НАТО интересовались рекрутингом
Отдельно представители миссии Североатлантического союза интересовались системой рекрутинга в Силах ТРО.
"Мы здесь для того, чтобы не только помогать, но и учиться", - отметил командующий NSATU генерал-лейтенант Гийом Боппер.
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Напомним, миссия NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) была создана в июле 2024 года для координации поставок военной помощи, материально-технического обеспечения и подготовки украинских военных.
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