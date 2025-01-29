Командование армии РФ ускоренно формирует Силы беспилотных систем, - ISW

Командование Вооруженных сил России начало активное создание войск беспилотных систем. Однако успешность этих усилий будет зависеть от готовности к проведению необходимых реформ и наличия необходимых ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что российские военные, вероятно, сформировали отдельный полк беспилотных систем на уровне военного округа для усиления потенциала беспилотных систем. Создание этого полка поддерживает недавние скоординированные усилия Министерства обороны РФ по созданию Сил беспилотных систем в составе российских Вооруженных сил и централизации контроля над неформальными отрядами беспилотников.

Украинский проект волонтеров по обучению управления дронами Victory Drones в апреле 2024 года предварительно сообщил, что военное командование РФ завершает создание 7-го отдельного разведывательно-ударного полка беспилотных систем в составе Центрального военного округа. Полк насчитывает 1342 военнослужащих и по состоянию на апрель 2024 года был укомплектован на 94%.

В Victory Drones отметили, что полк тренируется на базе российского 473-го окружного учебного центра и состоит из командного состава, ударного батальона беспилотных систем, трех разведывательно-ударных батальонов беспилотных систем и подразделений материально-технического обеспечения, таких как подразделения связи, медицинские и ремонтные подразделения.

В проекте отметили, что командование армии РФ планирует сформировать в составе 7-го отдельного штурмового авиационного полка разведывательных беспилотных комплексов 102 подчиненных подразделения, из которых 41 - ударное и 61 - разведывательное.

Несколько российских волонтерских групп запустили краудфандинг (коллективное финансирование) для 7-го отдельного штурмового разведывательного полка беспилотных летательных аппаратов с июля 2024 года. Этот полк действует в оккупированных районах Запорожской области.

Когда завершится формирование армии дронов

Российские военные блогеры в течение осени 2024 года наблюдали, что Минобороны РФ начало реорганизовывать неформальные отряды беспилотников и других специалистов, таких как связисты, медики и инженеры, в "объединенные технические батальоны".

"Министерство обороны России также объявило, что до октября 2024 года сформировало неустановленное количество отрядов беспилотных систем через Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" и объявило о формировании еще пяти отрядов беспилотных систем", - говорится в отчете ISW.

Министр обороны России Андрей Белоусов впоследствии объявил, что ведомство завершит формирование войск беспилотных систем в составе российских Вооруженных сил в III квартале 2025 года.

По оценке военного аналитика Конрада Музыки, недавние организационные изменения в российских Вооруженных силах и формирование подразделений беспилотников свидетельствуют о том, что в будущем подобные полки могут появиться в других военных округах.

"Российские войска, вероятно, получат расширенные возможности поддержки беспилотников, если Минобороны России успешно сформирует эти новые полки беспилотных систем и централизует свои усилия по закупкам для войск беспилотных систем. В то же время, успех этих усилий будет зависеть от приверженности Вооруженных сил РФ к проведению необходимых реформ и наличия ресурсов", - констатируют в Институте изучения войны.

В отчете ISW также привели слова помощника президента России и бывшнго секретарь Совета безопасности Николая Патрушева. Он заявил о работе неустановленного центра ВМФ России над созданием новых типов военно-морских беспилотников, которые будут использовать искусственный интеллект и машинное обучение.