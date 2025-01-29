Командування армії РФ прискорено формує Сили безпілотних систем, - ISW

Командування Збройних сил Росії почало активне створення військ безпілотних систем. Однак успішність цих зусиль буде залежати від готовності до проведення необхідних реформ і наявності необхідних ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що російські військові, ймовірно, сформували окремий полк безпілотних систем на рівні військового округу для посилення потенціалу безпілотних систем. Створення цього полку підтримує нещодавні скоординовані зусилля Міністерства оборони РФ щодо створення Сил безпілотних систем у складі російських Збройних сил і централізації контролю над неформальними загонами безпілотників.

Український проект волонтерів з навчання управління дронами Victory Drones у квітні 2024 року попередньо повідомив, що військове командування РФ завершує створення 7-го окремого розвідувально-ударного полку безпілотних систем у складі Центрального військового округу. Полк налічує 1342 військовослужбовця та станом на квітень 2024 року був укомплектований на 94%.

У Victory Drones зазначили, що полк тренується на базі російського 473-го окружного навчального центру і складається з командного складу, ударного батальйону безпілотних систем, трьох розвідувально-ударних батальйонів безпілотних систем і підрозділів матеріально-технічного забезпечення, таких як підрозділи зв'язку, медичні та ремонтні підрозділи.

В проекті зазначили, що командування армії РФ планує сформувати у складі 7-го окремого штурмового авіаційного полку розвідувальних безпілотних комплексів 102 підпорядковані підрозділи, з яких 41 - ударний і 61 - розвідувальний.

Кілька російських волонтерських груп запустили краудфандинг (колективне фінансування) для 7-го окремого штурмового розвідувального полку безпілотних літальних апаратів з липня 2024 року. Цей полк діє в окупованих районах Запорізької області.

Коли завершиться формування армії дронів

Російські військові блогери протягом осені 2024 року спостерігали, що Міноборони РФ почало реорганізовувати неформальні загони безпілотників та інших фахівців, таких як зв'язківці, медики та інженери, в "об'єднані технічні батальйони".

"Міністерство оборони Росії також оголосило, що до жовтня 2024 року сформувало невстановлену кількість загонів безпілотних систем через Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" та оголосило про формування ще п'яти загонів безпілотних систем", - йдеться у звіті ISW.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов згодом оголосив, що відомство завершить формування військ безпілотних систем у складі російських Збройних сил у ІІІ кварталі 2025 року.

За оцінкою військового аналітика Конрада Музики, нещодавні організаційні зміни в російських Збройних силах і формування підрозділів безпілотників свідчать про те, що в майбутньому подібні полки можуть з'явитися в інших військових округах.

"Російські війська, ймовірно, отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо Міноборони Росії успішно сформує ці нові полки безпілотних систем та централізує свої зусилля із закупівель для військ безпілотних систем. Водночас, успіх цих зусиль буде залежати від прихильності Збройних сил РФ до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів", - констатують в Інституті вивчення війни.

У звіті ISW також навели слова помічника президента Росії і колишнього секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева. Він заявив про роботу невстановленого центру ВМФ Росії над створенням нових типів військово-морських безпілотників, які будуть використовувати штучний інтелект і машинне навчання.