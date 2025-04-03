Командовали захватом ЗАЭС. Российские генералы и их сообщники получили подозрение

Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще шестерых россиян, которые в марте 2022 года участвовали в захвате Запорожской АЭС.

Речь идет о трех российских генералах и других представителях командования оккупационных группировок Росгвардии, а именно:

генерал-майора Дмитрия Чистякова - командира 102-й отдельной бригады оперативного назначения в республике Дагестан РФ;

генерал-майора Алексея Домбровского - заместителя начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю РФ;

генерал-майора Юрия Лукачева - командира 22-й отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа Росгвардии (на момент совершения преступления был в звании полковник);

полковника Алексея Решетнева - командира полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;

полковника Сергея Довганя - начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;

подполковника Мурахдана Ахмедханова - командира усиленной тактической группы 749-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в республике Дагестан РФ.

По данным следствия, в начале полномасштабной войны российские чиновники отдавали приказы своим подчиненным атаковать энергообъект с использованием тяжелого вооружения.

Задокументировано, как во время захвата АЭС россияне обстреливали станцию из танков и других видов бронетехники.

В результате огневого поражения погиб работник станции и еще двое граждан, четвертый - получил ранения. Кроме того, вражеские обстрелы могли повредить технологическое оборудование и вызвать техногенную катастрофу.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Обвинительные акты в отношении всех фигурантов направлены в суд. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения российских военных преступников к ответственности.