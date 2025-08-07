RU

Дональд Трамп Война в Украине

Командовали ракетным ударом по Киевской телебашне: СБУ объявили подозрение офицерам РФ

Фото: СБУ объявили подозрение высшим офицерам РФ, командовавшим ударом по Киеву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу и полковнику армии РФ, которые командовали ракетным ударом по Киевской телебашне в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозрения объявили двум военным: генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу - командующему дальней авиации военно-воздушных сил армии страны-агрессора, а также полковнику Олегу Скитскому, командиру 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил РФ.

По данным следствия, оба фигуранта участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара РФ по Киевской телебашне 1 марта 2022 года.

Для проведения воздушной атаки по столице Украины оккупанты задействовали стратегические бомбардировщики ТУ-95МС. Как установило расследование, российская авиация ударила по телебашне крылатыми ракетами Х-101 класса "воздух-земля".

В результате вражеского обстрела погибли пять гражданских людей, шестеро - получили ранения. При взрыве были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спорткомплекс.

 

СБУ находит исполнителей ударов по Украине

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому. Он командовал ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога.

Также ранее Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении российскому полковнику, который командовал атакой ракетой "Искандер" по Одессе в апреле 2024 года.

