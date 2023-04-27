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Командующие ВМС Украины и США обсудили ситуацию в Азово-Черноморском регионе

Фото: командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неежпапа (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 27 апреля, командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа провел онлайн встречу с командующим 6 флота ВМС США Томасом Иши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Командующий национального флота проинформировал иностранного коллегу о текущей ситуации в Азово-Черноморском регионе, вызванной преступными действиями Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Основными темами разговора были предоставление материально-технической помощи партнеров и подготовка личного состава украинских ВМС. Также большое внимание было уделено вопросам усиления противоминной безопасности.

По завершении онлайн встречи командующий ВМС Украины выразил благодарность народу Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины и поблагодарил иностранный коллегу за постоянную помощь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ВМС Украины показали, как проходят учения по повышению мастерства морские пехотинцы под руководством инструкторов.

Также ранее мы писали, что жителей Одессы и области предупредили о минной опасности из-за ухудшения погоды.

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