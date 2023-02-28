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Командующие Воздушных сил Украины и США обсудили возможные поставки истребителей F-16

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Вторник 28 февраля 2023 13:39
Командующие Воздушных сил Украины и США обсудили возможные поставки истребителей F-16 Фото: Николай Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Елизавета Драбкина

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук провел телефонный разговор с командующим Воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хеккером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Олещук рассказал Хеккеру о годе битвы за украинское небо, текущей ситуации на передовой и отдельных вопросах организации ПВО Украины.

Военные также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

"В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины многоцелевых самолетов F-16", - отметил Олещук.

Командующий Воздушными Силами ВСУ также поблагодарил Хекера, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины.

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине.

К тому же, американский конгрессмен считает, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны.

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