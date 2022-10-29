Командующего российской группировки "Центр" в Украине сняли с должности, - росСМИ

Российского генерала Александра Лапина, который возглавляет группировку оккупационных войск "Центр", сняли с должности. Официально он покинет ее после отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

О снятии Лапина с должности сегодня сообщили российские "военкоры" и Telegram-каналы, в том числе связанные с ЧВК "Вагнера", а также российские издания РБК, Moscow Times и телеканал ЧГТРК "Грозный".

По некоторым данным, он якобы взял трехнедельный отпуск.

"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", - сообщил источник.

При этом, по данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", Лапин покинет свой пост якобы по состоянию здоровья после отпуска.

Кто такой Лапин

Генерал-полковник в ходе вторжения России возглавляет Центральный военный округ. Командовал наступлением на Чернигов и Сумы, его группировка также участвовала в боях за Лисичанск (Луганская область).

Летом 2022 года был удостоен звания героя Российской Федерации. При этом в окружении президента России Владимира Путина именно его называют ответственным за отступление российских войск с Харьковской области и провалах на Донбассе.