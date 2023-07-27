Командующий украинским флотом обсудил с коллегой из США безопасность в Черном море

Командующий Военно-Морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел телефонный разговор с американским коллегой. Они обсудили безопасность в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

Алексей Неижпапа провел встречу в онлайн-формате с командующим 6 флотом ВМС США вице-адмиралом Томасом Иши.

Глава украинского флота проинформировал коллегу об обстановке в черноморском регионе. Командующие обсудили безопасность черноморских портов, "зерновое соглашение" и наращивание боевых возможностей ВМС.

Неижпапа поблагодарил Томаса Иши и народ США за крепкую поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Ситуация в Черном море

Напомним, недавно Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения", после чего армия РФ начала обстреливать порты в Одесской области. Кроме того, оккупанты бьют по зерновым терминалам, уничтожая урожай.

Минобороны РФ пригрозило, что будет топить суда, которые будут идти в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Москве будут считать вовлеченными в войну.

Украина ответила на угрозы России и предупредила, что суда, которые будут идти в порты РФ или порты на оккупированной территории, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

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