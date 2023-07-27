Командувач українського флоту обговорив з колегою з США безпеку у Чорному морі

Командувач Військово-Морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів телефонну розмову з американським колегою. Вони обговорили безпеку у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

Олексій Неїжпапа провів зустріч в онлайн-форматі з командувачем 6 флоту ВМС США віце-адміралом Томасом Іші.

Керівник українського флоту поінформував колегу про обстановку у чорноморському регіоні. Командувачі обговорили безпеку чорноморських портів, "зернову угоду" та нарощення бойових спроможностей ВМС.

Неїжпапа подякував Томасу Іші та народу США за міцну підтримку України у війні з російськими окупантами.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди", після чого армія РФ почала обстрілювати порти в Одеській області. Крім того, окупанти б'ють по зернових терміналах, знищуючи врожай.

Міноборони РФ пригрозило, що буде топити судна, які йтимуть до українських портів. При цьому країни, чиї кораблі йтимуть до України, у Москві будуть вважати залученими до війни.

Україна відповіла на погрози Росії та попередила, що судна, які йтимуть до портів РФ або портів на окупованій території, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

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