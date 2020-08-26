У командуванні ООС відзвітували за місяць перемир'я на Донбасі

У середу, 26 серпня, завершується перший місяць від початку дії режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. За перший місяць перемир'я у лавах Об'єднаних сил не зафіксовано бойових втрат та поранень.

Про це йдеться у заяві командування операції Об'єднаних сил.

Як повідомляють у штабі, на більшості ділянок відповідальності українських сил порушень з боку проросійських бойовиків не фіксували, але місцями було задокументовано провокативні поодинокі неприцільні постріли.

Також впродовж місяця не зафіксували жодного випадку застосування важкого озброєння.

Від початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню.

"Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові надати адекватну відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в командуванні.

Нагадаємо, 25 серпня в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

Пізніше в командуванні ООС розповіли подробиці підриву військових та про їх стан.