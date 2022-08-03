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Командувала артилеристами. ЗСУ ліквідували скандально відому терористку з "ДНР"

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Донбас, Середа 03 серпня 2022 15:44
Командувала артилеристами. ЗСУ ліквідували скандально відому терористку з "ДНР" Фото: ЗСУ ліквідували терористку "Корсу" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники ліквідували скандально відому терористку з так званої "ДНР" Ольгу Качуру з позивним "Корса". Вона командувала артилеристами і була "полковником військ ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.

Колаборантку, яка ще в 2014 році перейшла на сторону Росії, ліквідували нещодавно. Терористка загинула від отриманих численних поранень.

Що про неї відомо

Уродженка Донецька Ольга Качура у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут". Раніше вона працювала в органах МВС України.

Терористка була "командиром" реактивного артилерійського дивізіону та "полковником військ ДНР". Вона безпосередньо керувала обстрілами позицій ЗСУ та цивільних. Також відомо, що вона перевдягалася у форму українських військових та завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.

На початку січня 2022 року "Корсу" заочно засудили до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, що ЗСУ вже ліквідували 41 350 російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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