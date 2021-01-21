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Командував загоном бойовиків: жителю Черкаської області повідомили про підозру

Черкаська область, Четвер 21 січня 2021 15:46
Командував загоном бойовиків: жителю Черкаської області повідомили про підозру
Фото: прокуратура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителя Черкаської області заочно повідомили підозра за участь у діяльності терористичної організації "Луганська народна Республіка". Зараз вирішується питання про оголошення в розшук підозрюваного.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на території Луганської області, тимчасово підконтрольної представникам терористичної організації "Луганська народна республіка", з березня 2020 року проходив військову службу на посаді командира відділення" одного з незаконних збройних формувань "Луганської народної республіки".

Наголошується, що підозрюваний переховується від слідства на тимчасово окупованій території України. Тому зараз вирішується питання про оголошення чоловіка у всеукраїнський розшук.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру "меру" окупованого Дебальцевого. За інформацією спецслужби, пособник окупантів незаконно стягує "податки" з мирного населення.

Крім того, нещодавно СБУ оголосила в розшук одного з ватажків "ЛНР". Терорист організував охорону захопленої будівлі СБУ в Луганську і проводив інструктажі щодо збройного опору українським військам.

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