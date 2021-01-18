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"Меру" окупованого Дебальцевого оголосили підозру за стягування "податків"

Донецька область, Понеділок 18 січня 2021 21:27
"Меру" окупованого Дебальцевого оголосили підозру за стягування "податків"
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Так званому "меру" тимчасово окупованого Дебальцевого (Донецька область) оголосили про підозру через стягнення "податків" з місцевих жителів. Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Також "посадовця" підозрюють у причетності до перереєстрації підприємств і промислових об’єктів на користь проросійських бойовиків.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України та ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто посягання на територіальну цілісність України та участь в терористичній організації.

"Тривають слідчі дії для документування інших фактів протиправної діяльності фігуранта і притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.

Нагадаємо, у Запорізькій області судитимуть працівника так званого "Міністерства державної безпеки ДНР". Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, перед судом постане бойовик, який воював проти українських військових в районі Дебальцевого та на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

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Новини України Надзвичайні події Служба безпеки УкраїниДНРДебальцевоподозрениебойовики

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