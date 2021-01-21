Командовал отрядом боевиков: жителю Черкасской области сообщили о подозрении

Фото: прокуратура (РБК-Украина)

Жителю Черкасской области заочно сообщили подозрение за участие в деятельности террористической организации "Луганская народная Республика". Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Луганской области, временно подконтрольной представителям террористической организации "Луганская народная республика", с марта 2020 года проходил военную службу на должности "командир отделения" одного из незаконных вооруженных формирований "Луганской народной республики".

Отмечается, что подозреваемый скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины. Поэтому сейчас решается вопрос об объявлении мужчины во всеукраинский розыск.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево. По информации спецслужбы, пособник оккупантов незаконно взимает "налоги" с мирного населения.

Кроме того, недавно СБУ объявила в розыск одного из главарей "ЛНР". Террорист организовал охрану захваченного здания СБУ в Луганске и проводил инструктажи относительно вооруженного сопротивления украинским войскам.