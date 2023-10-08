Командные центры, штабы и мечети: Израиль нанес удары по военным объектам в секторе Газа

"Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, которые использовались террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения атак против Израиля", - говорится в сообщении Вооруженных сил.

Также войска нанесли удары по полевым штабам, а также оперативному командному центру ХАМАС и по оперативному командному посту радикальной группировки "Исламский джихад".

Что было раньше

Напомним, что вчера утром, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

Поздно вечером стало известно, что войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа. На юге страны были замечены колонны с танками "Меркава".

Позде президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от возникшей террористической угрозы.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.