Командир морпіхів з оточеної "Азовсталі" звернувся до Ердогана

"Шановний пане президент Реджеп Тайіп Ердоган. До вас звертається майор морської піхоти Сергій Волинський. Зараз виконую обов‘язки 36 бригади морської піхоти, яка знаходиться в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб", - сказав він.

Він зазначив, що на "Азовсталі" знаходиться 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню. Також є поранені цивільні особи, яким необхідна допомога.

"З нами на об‘єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці. Я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони.", - додав командир.

Волинський розповів, що наразі ситуація на "Азовсталі" дуже складна, адже бойові дії не припинялися.

Війська РФ застосовують удари авіацією, вогонь з різноманітних артилерійських систем сухопутного та морського базування, проводять штурмові дії за допомогою танків, бойових машин піхоти та великими угрупуваннями живої сили.

Повідомляється, що кілька днів тому окупанти знищили польовий шпиталь, знищена операційна. Медикм не зможуть надавати медичну допомогу військовослужбовцям та цивільним.

До того ж бункерах на "Азовсталі" переховуються сотні цивільних, серед них 60 неповнолітніх.