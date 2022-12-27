Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского

Одно из самых популярных видео первых дней полномасштабной войны было снято возле Офиса президента на Банковой. Сам Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия показали украинцам, что они "тут" и никуда убегать не собираются.

Собеседники РБК-Украина в различных органах власти рассказывают, что поведение топ-функционеров в первые дни и недели вторжения – важный фактор, по которому Зеленский определяет свое к ним отношение и, соответственно, дальнейшие политические перспективы каждого.

Процесс и результат

Конечно, на то видео с Банковой попала далеко не вся "основа" властной команды. К примеру, отсутствует спикер Руслан Стефанчук – исключительно из соображений безопасности, поскольку если что-то случится с Зеленским, именно глава ВР становится и.о. президента. При этом покидать Киев Стефанчук категорически отказался. Но в западные регионы, согласно принятому "наверху" решению, отправились многие "топы" исполнительной власти, де-факто Кабмин был разделен надвое.

Случаев "несанкционированного" покидания Киева в команде власти было очень мало. Собеседники издания обычно вспоминают замглавы ОП Кирилла Тимошенко, который уехал на Галичину вскоре после февральского вторжения и якобы некоторое время даже не был на связи. Хотя Тимошенко и остался в команде, эта история, как говорят на Банковой, заметно подорвала его позиции.

К тому же недавно Тимошенко попал в пару громких имиджевых скандалов, связанных с машинами, на которых он передвигается. Естественно, это не осталось без внимания, но к потере должности все-таки не привело. По словам одного из собеседников в окружении Зеленского, Тимошенко, отвечающий за региональную политику, "делает ту работу, которую вместо него никто не будет делать" – и за счет этого остается на посту.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (фото: Getty Images)

При этом другой собеседник РБК-Украина на Банковой полагает, что баланс "токсичность/результаты" в случае с Тимошенко давно зашел в минус – в частности, ему вменяют перманентный конфликт между центральной властью и местным самоуправлением.

"Возьмем, например, Татарова (замглавы ОП Олега Татарова, – ред.) – он тоже токсичен из-за своего прошлого, но он работает, приносит результаты. И это перевешивает весь негатив. А президенту главное, чтобы люди работу делали", – говорит собеседник.

О том, что Зеленский всегда ставит во главу угла результат, и не столь важно, каким способом он достигнут, собеседники РБК-Украина рассказывали задолго до февральского вторжения. С началом полномасштабной войны этот подход стал еще актуальнее, по понятным причинам.

Если кто-то из представителей власти объясняет неспособность чего-то добиться бюрократическими проблемами – президент быстро теряет интерес к разговору, а может и серьезно разозлиться. А вот если чиновник регулярно приносит Зеленскому очевидные, понятные, "продаваемые" результаты – он наверняка будет в фаворе.

С одной стороны, такой подход полезен, особенно в военное время, поскольку не дает чиновникам привычно "забалтывать" проблемы. Или сводить все к бюрократическим уловкам. С другой – есть ряд процессов, в которых в принципе не обойтись без скучной, невидимой, бюрократической работы (например, евроинтеграция). Осязаемые результаты, которые можно доступно разъяснить украинскому обывателю, тоже появляются не всегда и не сразу. Так что в этом плане слишком резкие управленческие методы Зеленского могут лишь навредить делу.

Табель о рангах

По информации издания, в ближайшей перспективе серьезных кадровых решений в верхушке властной команды не будет. Безусловно, текущие кадровые перестановки будут продолжаться – к примеру, в январе Минагрополитики и Минстратпром могут объединить с Минэкономики, в рамках продолжающегося курса на укрупнение министерств.

"Есть общее мнение, что до окончания войны серьезно тасовать команду не будут. А после победы уже сделаем аудит, в частности, отмотаем время назад и вспомним, кто чем занимался сразу после 24 февраля", – говорит собеседник РБК-Украина на Банковой. Глава Офиса президента Андрей Ермак (фото: president.gov.ua)

При этом, по его словам, абсолютного кадрового иммунитета не имеет никто. Есть две причины, которые могут довести топового члена команды до отставки: полный провал на вверенном ему участке работы или попытки вести какие-то свои игры и демонстрировать нелояльность. Последний сценарий сейчас едва ли возможен – вес и популярность Зеленского сейчас настолько выросли, что никто из членов команды в принципе не рискнет бросить ему вызов.

В свою очередь, собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" рассказывает, что причин для вылета из команды может быть много, например – попадание в какой-то громкий имиджевый скандал. "Если увольнение человека – это результат чисто "внешних" факторов, например, скандала какого-то, то человеку еще дадут и возможность объяснить ситуацию, оправдаться, такие случаи уже бывали", – говорит собеседник.

Попытки слишком перетягивать одеяло на себя и резко выходить за рамки полномочий также могут привести к потере должности, яркие примеры – экс-спикер Дмитрий Разумков и экс-премьер Алексей Гончарук. При этом собеседники издания признают, что есть исключение – это Офис президента, который с началом полномасштабной войны стал еще более влиятельным, де-факто вытеснив парламент с политической карты как таковой.

Следовательно, Андрей Ермак плотно закрепил за собой роль второго человека в Украине, пользуясь личным расположением и близостью к президенту, а также участием во всевозможным процессах, связанных с войной, от введения санкций против РФ до разработки планов урегулирования. Его подчиненные по ОП нередко также имеют политический вес, намного превышающий их формальные должности. К примеру, главы каких-то департаментов в ОП в неформальном табеле о рангах стоят повыше некоторых замминистров, а то и наравне с самими министрами.

КВНовский менеджмент

С началом большой войны резко выросла роль горизонтальной коммуникации во власти, где не так важно, кто какую ветвь в ней представляет. "Вот, с этим замминистра ты когда-то генераторы возил в регион, а с этим человеком из ОП помогал эвакуировать людей – так и строятся прямые связи", – говорит собеседник РБК-Украина в парламенте.

По его словам, сейчас в команде власти применяется "кварталовско-КВНовский менеджмент", когда собирается команда людей под решение конкретной задачи. Когда-то речь шла, например, о написании сценария к фильму или подготовке новой концертной программы. Сейчас – о введении санкций против РФ, евроинтеграции, создании трибунала над агрессорами и т.д. "Создание новых и новых рабочих групп постоянно кто-то критикует, а на самом деле это очень эффективный подход, который приносит плоды", – говорит собеседник в СН.

Глава фракции СН в Верховной раде Давид Арахамия (фото: facebook.com/david.braun)

В качестве примера можно привести заседания по повестке дня ВР, проходящие примерно раз в две неделе. Помимо спикера Руслана Стефанчука и его первого заместителя Александра Корниенко, в них принимает участие премьер Денис Шмыгаль (если находится на месте), опционально – другие представители Кабмина, первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец (ответственный за сбор голосов и дисциплину депутатов), глава ОП Ермак с заместителями, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Эти люди встречаются на Банковой вживую, остальные, например, главы комитетов, включаются по Zoom. С лета к участию в таких совещаниях вернулся и сам Владимир Зеленский – ранее у него огромную часть времени забирала запись видеообращений, встречи с зарубежными гостями и прочая дипломатическая активность.

Глава фракции СН Давид Арахамия на подобных совещаниях присутствует не всегда – сейчас он меньше занимается управлением "слугами" в парламенте, а в большей мере, за счет высокого доверия со стороны Зеленского, является своего рода "послом президента по особым поручениям". Диапазон таких поручений очень широк: от урегулирования проблемной ситуации с каким-то местным чиновником до обсуждения планов по мирному урегулированию – все вместе это ставит Арахамию на очень высокое место в неформальной властной иерархии.

Безусловно, важнейшее место в команде власти занимает и руководство силовых и армейских структур, роль которых беспрецедентно выросла. Вокруг отношений Владимира Зеленского и Валерия Залужного всегда ходило множество слухов, собеседники РБК-Украина тоже описывали их по-разному. Ясно одно – и за спиной президента, и за спиной главкома есть люди, которые хотели бы их столкнуть и противопоставить друг другу, не в интересах Кремля, а из-за собственных амбиций. Этим и объясняются оффрекорд-комментарии о возможном уходе Залужного, которые появляются в западной прессе.

В силовом блоке за время масштабной войны случилось две ротации – своих должностей лишились генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов. Случай с Бакановым показателен – с Зеленским они дружат с детства. Но глава СБУ – одного из ключевых структур в противодействии российской агрессии – полностью провалил работу Службы в первые дни большой войны.

Экс-глава СБУ Иван Баканов (фото: Getty Images)

Как рассказывали знакомые с ситуацией собеседники РБК-Украина, тогда "СБУшники где-то растворялись целыми департаментами, никого не могли найти". Очень невыразительная работа СБУ весной, наличие высокопоставленных предателей и стали теми факторами, которые перевесили для Зеленского историю давней дружбы и привели к замене Баканова на Василия Малюка.

Окончание войны с РФ, безусловно, приведет к переформатированию власти, но каким именно оно будет и кто из основных игроков останется на поле – пока неизвестно. Все зависит от того, когда и, главное, на каких условиях наступит мир.

"Я бы не сказал, что интриг сильно меньше стало. Но в целом появилось осознание ценности времени, тренд на более точную расстановку приоритетов. Откровенного булшита точно меньше, больше занимаемся конкретными вещами, вроде евроинтеграционных законов", – описал текущий момент собеседник издания в "Слуге народа".