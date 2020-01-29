Команда Трампа просить виправдати його на суді у справі про імпічмент

Команда юристів президента США Дональда Трампа попросила виправдати американського лідера на суді у справі про імпічмент. Про це передає агентство Reuters.

Адвокати Трампа заявили, що "настав час закінчити це", звернувшись у вівторок, 28 січня, до Сенату США з проханням виправдати президента. При цьому, як пише агентство, вони спробували відсунути на другий план заяви колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона в поведінці Трампа щодо України.

Команда юристів американського лідера завершила свій третій і останній день відкритих суперечок, після чого Сенат, контрольований колегами-республіканцями президента, майже напевно проголосує за те, щоб зберегти його на посаді.

Адвокати зазначили, що Трамп збирається бути переобраним на другий президентський термін під час виборів 3 листопада 2020 року.

"До виборів кілька місяців. Американський народ має право обирати свого президента. Скасування минулих виборів і масове втручання в майбутні вибори завдадуть серйозного і тривалого збитку народу Сполучених Штатів і нашій великій країні. Сенат не може допустити, щоб це відбулося", - заявив в Сенаті адвокат Трампа Пет Чиполлоне.

Сам Трамп в своєму Twitter-акаунті зазначив, що за останні три роки "зробив найбільше" для Америки, ніж інші презіденти за такий же термін.

"Дивовижно, що я зробив, більше будь-якого із президентів за перші три роки, з огляду на те, що протягом трьох років я перебував під фальшивими політичними розслідуваннями і обманом імпічменту!", - заявив він.

Нагадаємо, раніше The Hill опубліковала статтю, в якій повідомляється, що лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл змушений боротися за те, щоб зберегти контроль над стратегією республіканців щодо проведення судових слухань з імпічменту президента Дональда Трампа після публікацій про записи колишнього радника Джона Болтона.

Зазначимо, що екс-помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що Дональд Трамп особисто пов'язував призупинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Трамп запевнив, що призупинення предачі Україні військової допомоги не було пов'язане з Байденом.