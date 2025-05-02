Команда Трампа подготовила варианты усиления давления на Путина, - СМИ

По информации источников Bloomberg, в США уже подготовили ряд вариантов для усиления давления на Россию.

Но собеседники издания уточнили, что Трамп пока не принял решение, поскольку США не прекращают дипломатические усилия для достижения мира между Украиной и Россией. Также они отказались детали возможных шагов. Окончательное решение - за Трампом.

Bloomberg напоминает, что Украина и ее союзники настаивают на усилении давления на Москву, в том числе через дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и нефтяные доходы, чтобы заставить Россию согласиться на безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней.