Команда Трампа подготовила варианты усиления давления на Путина, - СМИ

Американские чиновники разработали для президента США Дональда Трампа варианты усиления давления на Россию. Такой шаг возможен из-за нежелания диктатора Владимира Путина завершать войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников Bloomberg, в США уже подготовили ряд вариантов для усиления давления на Россию.
Но собеседники издания уточнили, что Трамп пока не принял решение, поскольку США не прекращают дипломатические усилия для достижения мира между Украиной и Россией. Также они отказались детали возможных шагов. Окончательное решение - за Трампом.
Bloomberg напоминает, что Украина и ее союзники настаивают на усилении давления на Москву, в том числе через дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и нефтяные доходы, чтобы заставить Россию согласиться на безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней.
Напомним, еще в марте США предложили Украине и России прекратить огонь как минимум на 30 дней с возможностью продления. Украинские власти согласились на такую инициативу.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин начал выдвигать условия. В частности, он потребовал, чтобы западные страны на время такого перемирия прекратили помощь Украине.
Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров выдумал, что перемирие на 30 дней Украина якобы хочет использовать, чтобы усилить свои Вооруженные силы.
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