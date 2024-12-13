Команда Трампа обсуждает с Белым домом и чиновниками Украины завершение войны, - NBC

Источники издания отмечают, что Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим преемником Майком Уолтцем. Они обсуждали актуальную информацию, но пока не затрагивали стратегию завершения войны или обеспечения перемирия.

Неназванный высокопоставленный сотрудник администрации президента США Джо Байдена отметил, что такие переговоры позволяют команде Трампа "не быть удивленной" какими-либо действиями Белого дома по отношению к Украине до дня инаугурации нового президента.

"Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день", - приводит NBC News заявление одного из источников.

Собеседники издания утверждают, что последние контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом, а также их советниками были конструктивными.

"Атмосфера взаимодействия между украинцами и приходящей командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, до сих пор была позитивной", - рассказывает еще один источник журналистов.

Также, как пишет NBC News, вероятнее всего, Трамп понимает, что украинцы не являются препятствием для установления мира, проблема состоит в позиции российского диктатора Владимира Путина.

При этом источники журналистов рассказали, что команда Трампа так и не представила Украине концептуальный или конкретный мирный план.