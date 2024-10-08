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Команда Telegram-канала "Труха" приобрела квартиру для семьи, потерявшей жилье во время войны

Фото: команда известного Telegram-канала приобрела квартиру для семьи, потерявшей жилье во время войны (t me)
Автор: Александр Мороз

Команда Telegram-канала "Труха" за собственные средства приобрела квартиру для семьи из Харькова, потерявшей жилье во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца сети Максима Лавриненко.

Семья Виктории жила на Северной Салтовке в Харькове, но их дом был разрушен при обстреле. Благодаря совместным усилиям команды удалось приобрести для семьи новую трехкомнатную квартиру в центральном районе города.

"Это было нелегкое путешествие, но мы уверены, что сделали правильный выбор. Увидеть счастливые глаза Виктории – лучшая награда за все наши усилия. Я сам едва удержался от эмоций. Это было не просто передать ключи от квартиры, это было о предоставлении надежды и нового начала", – поделился Максим Лавриненко.

По его словам, в течение нескольких лет семья Виктории не имела собственного жилья. "Наша история на этом не заканчивается. В ближайшее время мы планируем приобрести еще одну квартиру для пострадавшей семьи. Уже внесен задаток, и в ноябре мы сможем поделиться новыми достижениями", – делится планами Лавриненко.

Стоит отметить, что "Труха" с первых дней войны помогает тем, кто в этом больше нуждается.

Команда проекта организует сбор средств, закупает необходимое оборудование для ВСУ, помогает деньгам семьям, чьи дома пострадали от ракетных атак, а также поддерживает различные социальные инициативы.

Недавно канал также подключился к строительству детской спортивной площадки для детей-сирот, создав для них место для игры и развития.

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