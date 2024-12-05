Лунин, Мудрик и еще два украинца получили соперников на клубном Мундиале

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола .

Турнир будет проходить по привычной системе для чемпионата мира среди сборных: группы будут спаренными (то есть, первое место группы A выйдет на второе место группы B и так далее), а после группового этапа начнется плей-офф.

Результаты жеребьевки:

Группа A: "Палмейрас", "Порту", "Аль-Ахли", "Интер Майами"

Группа B: ПСЖ, "Атлетико", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс"

Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика"

Группа D: "Фламенго", "Эсперанс", "Челси", "Леон"

Группа E: "Ривер Плейт", "Урава Редс", "Монтеррей", "Интер"

Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия" Д, "Ульсан Хенде", "Мамелоди Сандаунс"

Группа G: "Манчестер Сити", "Видад Касабланка", "Аль-Айн", "Ювентус"

Группа H: "Реал", "Аль-Хиляль", "Пачука", "Зальцбург"

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина, лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и лондонский "Челси" Михаила Мудрика. Также отечественный футболист выступает в составе представителя Северной Америки – Сергей Кривцов из "Интер Майами".

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных мундиалях имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.