Лунин, Мудрик и еще два украинца получили соперников на клубном Мундиале
5 декабря в американском Майами состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира среди клубов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола.
Турнир будет проходить по привычной системе для чемпионата мира среди сборных: группы будут спаренными (то есть, первое место группы A выйдет на второе место группы B и так далее), а после группового этапа начнется плей-офф.
Результаты жеребьевки:
Группа A: "Палмейрас", "Порту", "Аль-Ахли", "Интер Майами"
Группа B: ПСЖ, "Атлетико", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс"
Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика"
Группа D: "Фламенго", "Эсперанс", "Челси", "Леон"
Группа E: "Ривер Плейт", "Урава Редс", "Монтеррей", "Интер"
Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия" Д, "Ульсан Хенде", "Мамелоди Сандаунс"
Группа G: "Манчестер Сити", "Видад Касабланка", "Аль-Айн", "Ювентус"
Группа H: "Реал", "Аль-Хиляль", "Пачука", "Зальцбург"
Клубный Мундиаль: что известно
Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.
От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина, лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и лондонский "Челси" Михаила Мудрика. Также отечественный футболист выступает в составе представителя Северной Америки – Сергей Кривцов из "Интер Майами".
Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных мундиалях имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.
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