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Команда Формулы-1 проводит аукцион и собирает деньги для украинских детей

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Великобритания, Понедельник 12 декабря 2022 22:59
Команда Формулы-1 проводит аукцион и собирает деньги для украинских детей Фото: команда Формулы-1 "Астон Мартин" собирает деньги в помощь украинским детям (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" (Британия) организовала благотворительный аукцион, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды "Астон Мартин".

Среди представленных на аукцион предметов - гоночный костюм и перчатки четырехкратного чемпиона Ф-1 Себастьяна Феттеля, схема известного болида "Астон Мартин" и его части.

Аукцион памятных вещей продлится до 16 декабря включительно. Все деньги будут перечислены в UNICEF Украина для поддержки детей и семей, пострадавших от войны.

Слоты аукциона размещены на официальном сайте команды.

Недавно мы писали, что четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель решил ярко завершить выступления в Королевской автогонке с помощью благотворительной акции. 35-летний пилот предоставил шанс болельщикам "проехать" вместе с ним последний Гран-при в нынешнем сезоне.

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