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Команда Формули-1 проводить аукціон і збирає гроші для українських дітей

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Британія, Понеділок 12 грудня 2022 22:59
Команда Формули-1 проводить аукціон і збирає гроші для українських дітей Фото: команда Формули-1 "Астон Мартін" збирає гроші на допомогу українським дітям (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Команда Формули-1 "Астон Мартін" (Британія) організувала благодійний аукціон, щоб підтримати українців, які постраждали від агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди "Астон Мартін".

Серед представлених на аукціон предметів - гоночний костюм та рукавички чотириразового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, схема відомого боліда "Астон Мартін" та його частини.

Аукціон пам'ятних речей триватиме до 16 грудня включно. Всі гроші будуть перераховані до UNICEF Україна для підтримки дітей та сімей, які постраждали від війни.

Слоти аукціону розміщені на офіційному сайті команди.

Нещодавно ми писали, що чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель вирішив яскраво завершити виступи в Королівських автоперегонах за допомогою благодійної акції. 35-річний пілот надав шанс уболівальникам "проїхати" разом із ним останній Гран-прі нинішнього сезону.

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