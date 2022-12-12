Команда Формули-1 проводить аукціон і збирає гроші для українських дітей

Команда Формули-1 "Астон Мартін" (Британія) організувала благодійний аукціон, щоб підтримати українців, які постраждали від агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди "Астон Мартін".

Серед представлених на аукціон предметів - гоночний костюм та рукавички чотириразового чемпіона Ф-1 Себастьяна Феттеля, схема відомого боліда "Астон Мартін" та його частини. Аукціон пам'ятних речей триватиме до 16 грудня включно. Всі гроші будуть перераховані до UNICEF Україна для підтримки дітей та сімей, які постраждали від війни. Слоти аукціону розміщені на офіційному сайті команди.