RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина

Фото: в Колумбии правоохранители изъяли рекордное количество кокаина (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В 2022 году правоохранителями в Колумбии было изъято больше кокаина, чем в любой другой год за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По итогам 2022 года силы безопасности изъяли 671 тонну наркотиков, что превышает показатель 2021 года примерно на 1,7 тонны. В 2020 и 2019 годах полиция и спецслужбы изымали 505 и 428 тонн кокаина соответственно.

"Необходимо бороться с незаконными доходами от незаконного оборота наркотиков, которые порождают зло в нашей стране", — заявил министр обороны Иван Веласкес.

Данные показали, что в провинциях Нарино, Боливар и Валье-дель-Каука было произведено наибольшее количество изъятий в прошлом году.

Производство и незаконный оборот кокаина считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибло более 450 тысяч человек, а миллионы стали перемещенными лицами.

Ранее мы писали, что Колумбия и США обсудили передачу Украине колумбийского вооружения советского производства, однако Богота отказалась от этого предложения.

Кроме того, Колумбия решила направить специалистов по разминированию для обучения украинских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Колумбия