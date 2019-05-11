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У Колумбії внаслідок вибуху пороху у будинку загинули 4 людини

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 08:30
У Колумбії внаслідок вибуху пороху у будинку загинули 4 людини
Фото: місце вибуху в Колумбії (twitter.com/Fabian_Puentess)

В результаті вибуху завдано збитків у 17 будівель

У столиці Колумбії Боготі стався вибух у будівлі, де знаходилася порохова майстерня, що призвело до загибелі 4 осіб, ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noticias.

У полииции розповіли, що потужність вибуху була такої сили, що завдала шкоди 17 довколишнім будівлям. Сам вибух стався в "комерційній пороховій майстерні". Правоохоронці уточнили, що в результаті вибуху була зачеплена школа з-за чого 18 учнів отримали поранення.

Також повідомляється, що в будівлі, де стався вибух, була майстерня з виготовлення пристосувань для національної колумбійської гри "tejo", для якої використовується порох.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпропетровській області прогримів вибух. У місті Марганець Дніпропетровської області в результаті вибуху гранати загинув один чоловік, ще троє отримали поранення, серед постраждалих - співробітник групи реагування патрульної поліції.

Нагадаємо, у Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 осіб. Біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином, місцеві жителі почали набирати паливо, яке виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.

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