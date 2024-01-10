Потасовка на равных в Нэшвилле, хулиган "Аризоны" встрял в спор господ: драки вечера НХЛ

Поклонники столкновений на хоккейных площадках не остались без любимого развлечения в очередной большой игровой день в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В столице штата Теннесси потасовка внезапно вспыхнула в середине первого периода. Во время вбрасывания в центральной зоне у борта эффектно сбросили краги защитник "Нэшвилла" Люк Шенн и нападающий "Анахайма" Росс Джонстон.

Но соперники оказались равными, так что блеск быстро развеялся. Гость "Бриджстоун Арены" попытался натянуть джерси на голову Шенну. Тот сумел улучшить положение несколькими ответными ударами. Впоследствии оппоненты оказались в "танце", поэтому рефери завершили спарринг и выписали обоим по 5 минут штрафа.

Зато и не пахло кодексом джентльменов в Темпе. Форвард "Бостона" Трент Фредерик в игровом эпизоде повздорил с защитником хозяев Тревисом Дермоттом. Скорее всего, момент был бы исчерпан после небольшой толкотни.

Но в эпицентр событий влетел тафгай "Аризоны" Лиам О'Брайен. Он принялся бить Фредерика, а тот оказался неготов к такому сценарию. После пропущенных ударов центральный нападающий "Брюинз" еще и упал на лед вместе с соперником после бойцовского приема О'Брайена. На скамье штрафников Фредерик (5-минутный штраф) пытался выяснить у обидчика (7 минут), по какой причине тот столь разошелся.