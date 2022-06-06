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"Тампа" розмочила рахунок у фінальній серії Східної конференції НХЛ проти "Рейнджерс"

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Флорида, Понеділок 06 червня 2022 09:47
"Тампа" розмочила рахунок у фінальній серії Східної конференції НХЛ проти "Рейнджерс" Фото: Палат щойно вирвав перемогу для "Тампи" (twitter.com/tblightning)
Автор: Антон Федорців

Першою перемогою "Тампи-Бей Лайтнінг" завершився третій поєдинок фінальної серії Східної конференції Національної хокейної ліги проти "Нью-Йорк Рейнджерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 3-й матч

"Тампа-Бей" – "Рейнджерс" – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайби: Кучеров, 30:50, Стемкос, 41:22, Палат, 59:18 – Зібанеджад, 27:37, Крайдер, 29:44

Після безгольового першого періоду команди розігрілися у другій 20-й хвилинці. Для початку "Рейнджерс" закинули двічі в більшості: Зібанеджад кидком із середньої дистанції відкрив рахунок, а за дві хвилини в такій же комбінації Васілєвскій відбив удар шведа, але Крайдер зіграв на добиванні з "п'ятака".

"Тампі" пощастило швидко скоротити відрив. Кучеров завершив затяжну атаку флоридців у більшості точним кидком із зони правого нападника. На старті ж третього періоду Стемкос скористався передачею Перрі. Коли ж здалося, що овертайму не уникнути "Лайтнінг" вирвали перемогу – після атаки з лівого флангу дальню стійку замкнув Палат, ривок якого проґавив Зібанеджад.

Отже, "Тампа-Бей" здобула першу перемогу та зберегла інтригу у фінальній серії (1:2 на користь "Рейнджерс"). Наступний поєдинок теж відбудеться у Флориді – 8 червня.

До слова, на Заході "Колорадо" опинився на відстані однієї перемоги в серії проти "Едмонтона".

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