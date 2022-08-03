Колону військової техніки РФ помітили на Донеччині: куди рухається

У Маріуполі зафіксовано рух російської військової колони, яка складається з інженерних і вантажних автомобілів. Колона рухається в бік Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Фіксуємо черговий рух військової техніки. О 12:10 ранку рух інженерних і вантажних автомобілів, схожих візуально на автомобілі РЕБ з вантажівками з живою силою в російській формі по пр. Будівельників з позначкою "Z" у бік виїзду на з. Мангуш. Далі колона помічена на виїзді з Мангуша в бік Бредянська", - розповів він.
Нагадаємо, Росія перекидає велику кількість військ на південь України. Зокрема, для бойових дій проти Збройних сил України РФ планує задіяти тактичні групи повітряно-десантних військ.
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