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Колона російської техніки прямує до АЕС в Енергодарі

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Енергодар, Четвер 03 березня 2022 22:50
Колона російської техніки прямує до АЕС в Енергодарі Фото: Запорізька АЕС в Енергодарі (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про прорив російських військ у напрямі до Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міського голови.

Окупанти з Росії прорвали оборону захисників Енергодара. Тепер вони рухаються у напрямі до атомної електростанції.

"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", – написав Орлов.

Під час протистояння з російськими військами впродовж дня Енергодар залишився без водопостачання і частково без світла. Зараз комунальні служби відновлюють мережі.

До слова, перехоплені розмови російських окупантів виклали у відкритий доступ.

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