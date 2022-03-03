Колона російської техніки прямує до АЕС в Енергодарі
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про прорив російських військ у напрямі до Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міського голови.
Окупанти з Росії прорвали оборону захисників Енергодара. Тепер вони рухаються у напрямі до атомної електростанції.
"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", – написав Орлов.
Під час протистояння з російськими військами впродовж дня Енергодар залишився без водопостачання і частково без світла. Зараз комунальні служби відновлюють мережі.
До слова, перехоплені розмови російських окупантів виклали у відкритий доступ.
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