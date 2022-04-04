Окупанти заблокували евакуаційну колону до Маріуполя в Мангуші
Україна направила до Маріуполя 7 евакуаційних автобусів. Окупанти заблокували рух колони у місті Мангуш.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Колона рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
"Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, все ще заблокована у місті Мангуш", - пише Верещук.
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