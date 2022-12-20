ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области "громко": вспыхнули пожары, нет света и воды

Новина українською →
Шебекино, Вторник 20 декабря 2022 11:47
В Белгородской области "громко": вспыхнули пожары, нет света и воды Фото: в российской Белгородской области снова "громко" (t.me/Sho_Shebekino)
Автор: Мария Кучерявец

В российском городе Шебекино Белгородской области сегодня, 20 декабря заявили об "обстреле". Над городом поднимаются черные клубы дыма, а жители остались без воды и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков говорит, что город якобы "обстреливают" и в привычной манере обвиняет в этом ВСУ. Он сообщил по меньшей мере об одном пострадавшем.

"В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место", - рассказал Гладков.

Напомним, что вчера в Шебекинском городском округе также заявляли об обстрелах. Тогда около 14 тысяч человек остались без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Взрыв
NEWS
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
Более 99 тысяч оккупантов и 2 вертолета: новые данные о потерях РФ в Украине
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах