Коломойскому продлили меру пресечения

Сегодня Шевченковский районный суд в Киеве рассматривал ходатайство о продлении срока содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.

Сторона обвинения настаивала на продлении содержания бизнесмена под стражей сроком на два месяца.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича в рамках досудебного расследования до 2 декабря 2023 года", - объявила судья Елена Мелешак.

Дело Коломойского

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский - фигурант нескольких дел. В частности, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

По данным следствия СБУ, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Впоследствии 15 сентября он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

Тогда суд пересмотрел свое решение о мере пресечения олигарху и увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн гривен. В свою очередь защита Коломойского пыталась обжаловать такое решение суда, но апелляцию отклонили.

Добавим, что 24 октября суд отказался заменить олигарху меру пресечения по содержанию под стражей на домашний арест, как этого просили адвокаты ссылаясь на "ухудшение состояния здоровья" у подзащитного.

Среди прочего вчера стало известно, что Коломойский передал корпоративные права в 1+1 в управление на пять лет.

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