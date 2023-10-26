Коломойский отказался от своих прав на 1+1: что будет с холдингом

Украинский олигарх Игорь Коломойский передает свои корпоративные права в "1+1 media" сроком 5 лет. Они перейдут в управление трудовому коллективу в лице действующего гендиректора Ярослава Пахольчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", - цитирует заявление Коломойского ТСН.

Что это значит

В документе отмечается, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов.

Вместе с тем, эта передача корпоративных прав не приведет к изменению конечного бенефициарного владельца группы "1+1 media", решающее влияние (контроль) остается за Коломойским.

Соответствующее решение было принято на 5 лет.

Кроме этого, в заявлении утверждается, что Коломойский, который находиться в СИЗО, не может полноценно осуществлять свои полномочия. Поэтому эти обязанности были возложены на Пахольчука, руководящего "1+1 media" с 2019 года.

Арест Коломойского

Напомним, 2 сентября олигарх Игорь Коломойский был арестован в результате решения Шевченковского районного суда с возможностью внести залог в размере 509 млн гривен.

Олигарха подозревают в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка, а также в отмывании большой суммы денег путем вывода за границу.

После этого Коломойскому вручили новое подозрение за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен.

Тогда суд пересмотрел свое решение относительно меры пресечения Коломойскому и увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн гривен.

Адвокаты олигарха уже пытались оспорить такое решение суда, но апелляцию отклонили.

Подробно о том, как один из самых влиятельных олигархов страны оказался под арестом, читайте в материале РБК-Украина "Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых".

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