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Коломойскому продлили срок содержания под стражей

Украина, Понедельник 22 января 2024 21:12
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Коломойскому продлили срок содержания под стражей Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

После более часа в совещательной комнате судья Алексей Глянь объявил о решении ходатайства прокурора удовлетворить частично и продлить срок содержания Коломойского под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 марта с альтернативой внесения залога в размере 2 млрд 650 млн грн.

На это решение в течение пяти дней может быть подана апелляционная жалоба.

Дело Коломойского

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский с сентября находится под стражей с альтернативой внесения залога, который недавно суд уменьшил до 3 млрд 712 тысяч гривен.

В общем Коломойский - фигурант нескольких дел. В частности, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Также известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Впоследствии он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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Суд Игорь Коломойский
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