Коломойский в суде прокомментировал обвинения в ПриватБанке

"В первом подозрении относительно "Нефтехимика Прикарпатья" было, что я ограбил "Нефтехимик Прикарпатья". Я в 2013 году погасил за него кредит по поручительству, а в 2020 он мне вернул 30% от той стоимости, которая была погашена в 2013-м. Это. считается, что я его "мошеннически обобрал". А в новой истории, которую я получил вчера - об изменении ранее уведомленного подозрения - говорится, что я ограбил "ПриватБанк" на 5,8 млрд. Причем ограбил путем невнесения денежных средств в "ПриватБанк" и получение на свой частный счет безналичных средств, которые потом тратил по своему усмотрению", - отметил он.

По словам бизнесмена, "если по первому подозрению можно говорить – вопрос трактовки или восприятия, то здесь просто нереальные вещи описаны, фантастические".

"Здесь написано, что с марта 2013 по февраль 2014-го 5,8 млрд накопительными суммами были внесены. Поддельные бумаги, которые они якобы внесены в банк, и на базе этих бумаг на мой счет была перечислена подобная сумма. Вроде бы это была фальшивка На момент национализации "ПриватБанка" в кассе находилось около 10 млрд грн. Представьте, что с конца периода совершенного преступления с февраля 2014 года по декабрь 2016-го, когда состоялась национализация, ежедневно в кассе сдавались бумаги и писалось, что там 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2 млрд. И ежедневно сотни людей, работающих в банке, подписывали бумаги, допустим, есть свидетели, которые сказали, что денег не было, но за эти два года и 10 месяцев эти люди не всегда были на работе, были другие люди, которые тоже были вовлечены и все подписывали", - заявил он.

Коломойский также напомнил, что касса банка проверяется Нацбанком и за ней "следят в первую очередь", потому что это деньги, получаемые вкладчиками через банкоматы и через отделения.

"Если у тебя в кассе в "ПриватБанке" находится 10-15 миллиардов по бумагам, а на самом деле - фактически на 6 млрд меньше, ты выдаешь вкладчикам стоящие в очередях деньги, идешь в Нацбанк и говоришь - подкрепите меня наличными, и переводишь туда безналичные средства в Нацбанк... Они привозят тебе наличные, ты ее должен раздавать... Нацбанк смотрит остатки - у тебя за ордерами там находится 10 млрд, а на самом деле 4 млрд, и они уже заканчиваются. Но ты бежишь в Нацбанк и говоришь - дайте мне быстренько наличные средства. А Нацбанк тебе скажет - ты что, перепутал что-то? На 6 миллиардов? У тебя, ты говоришь, остаток 2 млрд, а по нашим расчетам - 8 млрд. Когда у тебя останется 3, тогда приходи. И все, банк остановился. То есть каждый день должны подрабатывать эти ордера, сдавать в кассу, говорить, что там на 6 млрд больше, хотя на самом деле на 6 млрд было меньше. И это все происходит с февраля 2014 до национализации", - подчеркнул бизнесмен.

Подозрения Коломойскому

Напомним, Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 миллиардами гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

Перед этим, 7 сентября, сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

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