Коломойський спрогнозував розпуск і дострокові вибори до Ради

Наступного року в Україні можуть пройти дострокові вибори до Верховної ради, якщо з фракції "Слуги народу" вийде значне число нардепів. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив український бізнесмен Ігор Коломойський.

За його словами, від фракції "Слуги народу" з часом можуть відколотися до 100 нардепів, насамперед, які прийшли в політику з бізнесу.

"Тоді через рік в Україні будуть нові вибори - даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", - зазначив Коломойський.

Він також підкреслив, що виходить з можливих переходів нардепів в інші фракції. При цьому він висловив упевненість, що такий процес точно буде, питання тільки - в яких масштабах.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що Арсен Аваков залишиться главою Міністерства внутрішніх справ України в новому уряді.

"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге - в країні повинні бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів (Оксана, - ред.) Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - сказав Коломойський.

Відзначимо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що його політична сила готується до місцевих виборів.

