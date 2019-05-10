Коломойський прокоментував можливість другого терміну для Зеленського

Обраний президент Володимир Зеленський публічно заявляв, що йде тільки на один президентський термін, однак у майбутньому можуть бути варіанти, при яких він буде балотуватися на другий термін. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив бізнесмен Ігор Коломойський.

Зокрема, Коломойський не став однозначно стверджувати, чи відмовиться Зеленський від влади після першого терміну.

"Ну, як кажуть творчі люди, нехай мене попросять. Путін теж говорив, що не збирається, але з тим, що якщо його попросить суспільство, то... На сьогоднішній день ми маємо таку реалію, що він (Зеленський, - ред.) публічно заявив на дебатах, зі стадіону, що на другий термін не йде. Це означає, що у нього є тільки 5 років. Якщо буде звертати увагу на медійність, це, звичайно, не стосується питань, які реально потребують медійності, а, наприклад, при формуванні власної команди, то просто нічого не вийде", - підкреслив Коломойський.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що готовий відновити свої поїздки до України після перемоги Зеленського на виборах.

Крім того, він також зазначив, що ніхто не має компромату на Зеленського.