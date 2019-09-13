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Коломойський прокоментував ідею імперативного мандату

Новини » Політика    13.09.2019 - 16:24
Коломойський прокоментував ідею імперативного мандату
Фото: Ігор Коломойський (РБК-Україна)

Коломойський вважає, що депутатів необхідно позбавляти мандату за прогули

Якщо депутат добровільно вийшов із фракції партії, за списком якої він потрапив у парламент, його потрібно позбавляти мандату. Про це заявив олігарх Ігор Коломойський в кулуарах форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

За словами олігарха, нардепів потрібно позбавляти мандатів за добровільний вихід з фракцій, а от в разі примусового виключення, мандат повинен зберігатися.

"Якщо депутат вийшов добровільно з фракції, під прапором якої він потрапив до парламенту, його треба виключати з парламенту. А ось якщо його виключили з фракції, його не треба позбавляти депутатства. Чому депутата виключають з фракції? Або він голосує проти, або влаштовує якусь внутрішню дискусію, яка не подобається партійним вождям", - заявив Коломойський.

На його думку, позбавляти депутатів необхідно також за прогули засідань парламенту.

В той же час, відповідаючи на питання РБК-Україна про вчорашній бунт мажоритарників від фракції "Слуга народу" проти імперативного мандату, Коломойський сказав, що "ні про який бунт не чув".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" зняла з розгляду парламенту законопроект про імперативний мандат народного депутата. В "Слузі народу" вирішили розробити новий законопроект, який задовольнятиме всіх нардепів.

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