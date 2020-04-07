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У Раді пояснили причини великої кількості поправок до законопроекту "Про банки"

Новини » Політика     07.04.2020 - 16:52
У Раді пояснили причини великої кількості поправок до законопроекту "Про банки"
Фото: Ольга Василевська-Смаглюк (facebook.com/zeolga96)

Василевська-Смаглюк вважає цей законопроект антиконституационным

В законопроект про банківську діяльность внесено 16 тисяч правок у зв'язку з тим, що він суперечить кільком статтям Конституції. Про це заявила голова підкомітету комітету з питань фінансів і податкової політики Верховної Ради, нардеп від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі каналу "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, даний законопроект є антиконституційним.

“Цей законопроект є антиконституційним. Він суперечить кільком статтям Конституції. Безпосередньо він суперечить 58-й статті Конституції, яка говорить, що закон не має зворотної сили, якщо мова не йде про поліпшення прав громадян. Він суперечить Конвенції з прав людини про те, що людина має право володіти своїм майном", - заявила Василевська-Смаглюк

Так, вона пояснила, чому стала автором понад тисячі поправок до законопроекту про банківську діяльність.

“Що стосується поправок. Оскільки законопроект зачіпає і кодекс адміністративного судочинства, це і Господарський кодекс, й інші кодекси, то я б хотіла навести цей проект у співвідношення з чинними кодексами. Там є принципові правки, є технічні і є редакційні. Принципові це ті, які суперечать 58-ї статті Конституції. Там ще є кілька важливих поправок, які не балансуються з нинішнім законом "Про Нацбанк"...", - додала депутат.

За її словами, всі представлені в проект 16 тисяч поправок повинні розглянути у профільному комітеті.

“Що стосується цих поправок, то спочатку вони повинні бути розглянуто в профільному комітеті з питань фінансів і банківської діяльності. Звичайно, ми повинні обговорити спочатку правки на комітеті. Після цього вони вийдуть в зал. Головне, щоб це було в рамках закону, в рамках регламенту", - заявила Смаглюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про банки №2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Така цифра є абсолютним рекордом українського парламенту.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен зробити неможливим повернення націоналізованого "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському.

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