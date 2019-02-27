Коломойський оскаржив у суді націоналізацію ПриватБанку

Господарський суд міста Києва поки що відмовився розглядати справу

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский и компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD подали иск к Министерству финансов Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц относительно национализации банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят признать недействительным договор купли-продажи акций "ПриватБанка", который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

Однако Хозяйственный суд города Киева пришел к выводу, что исковое заявление следует оставить без движения и предоставить истцу время для устранения недостатков, установленных при подаче искового заявления.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка глава правления Александр Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова в феврале заявила, что вероятное изменение политической ситуации в Украине в результате выборов 2019 никоим образом не повлияет на судьбу национализированного "ПриватБанка".